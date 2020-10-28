Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika deplasmanında

Tel Aviv'deki Menora Mivtachim Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.05'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda Kızılyıldız mts ve Anadolu Efes'e üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, CSKA Moskova, Bayern Münih ve Panathinaikos OPAP karşısında ise sahadan mağlup ayrıldı.
Alba Berlin ve Khimki karşılaşmalarında galip gelen Maccabi Playtika ise CSKA Moskova, Bayern Münih ve Olympiakos'a yenildi.
İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 21 maçın 14'ünü Maccabi Playtika kazanırken, 7'sinden Fenerbahçe Beko üstün ayrıldı.
- Avrupa kupalarında 542. maçı
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 543. maçına Maccabi Playtika karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 542 karşılaşmanın 310'unu kazandı, 232'sini ise kaybetti.
Avrupa Ligi'nde ise 340 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet ve 141 mağlubiyet yaşadı.
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