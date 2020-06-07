Yine tutunamadı

Euro 2016'da yaptığı çıkışla çok konuşulan Emre Mor Komşu'da da tutunamadı. Olympiakos, milli futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

AKŞAM

Galatasaray, Emre Mor’u sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak bekleneni bir türlü veremeyen futbolcu, Celta Vigo’ya dönmüş, oradan da Olympiakos’a kiralanmıştı. Yunan ekibi, 4 milyon euroluk opsiyonu kullanmamak için onu oynatmama kararı aldı!

LUYINDAMA ISRARI

Öte yandan İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Wolverhampton Kulübü, Galatasaray’ın Kongolu stoperinden vazgeçmiyor. Sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma 15 milyon euroluk bir teklif hazırlandığı belirtildi.

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