Balotelli taktiği!

Brescia, Mario Balotelli'ye tazminat ödememek için sorunlu yıldızın antrenmanlara çıkmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

AKŞAM

Brescia, adı Galatasaray’la anılan İtalyan forvet Balotelli’nin mukavelesini tek taraflı feshetmişti. Ancak 2022’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncuya tazminat ödemek istemeyen Brescia, Balotelli’nin bilerek idmanlara çıkmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

KOMPLE OYUNCUYUM

Öte yandan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina, eski teknik direktörü Bielsa hakkında konuştu: “Bielsa, Marsilya’da iken bana takımdaki en komple oyuncu olduğumu söyledi. Imbula 6 numara oynuyordu. O benimle iken her yerde oynayabilirdim. Etkileyici bir orta sahaydı” diye konuştu.

TELLES’E CITY TALİP

PSG, Alex Telles’le anlaşamayınca Chelsea’nin ardından bir diğer Premier Lig devi Manchester City de transfer için devreye girdi. Galatasaray ise Portolu futbolcudan %10 pay almak için satışı bekliyor.

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