Balotelli taktiği!

AKŞAM
Brescia, adı Galatasaray’la anılan İtalyan forvet Balotelli’nin mukavelesini tek taraflı feshetmişti. Ancak 2022’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncuya tazminat ödemek istemeyen Brescia, Balotelli’nin bilerek idmanlara çıkmadığını kanıtlamaya çalışıyor.
KOMPLE OYUNCUYUM
Öte yandan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mario Lemina, eski teknik direktörü Bielsa hakkında konuştu: “Bielsa, Marsilya’da iken bana takımdaki en komple oyuncu olduğumu söyledi. Imbula 6 numara oynuyordu. O benimle iken her yerde oynayabilirdim. Etkileyici bir orta sahaydı” diye konuştu.
TELLES’E CITY TALİP
PSG, Alex Telles’le anlaşamayınca Chelsea’nin ardından bir diğer Premier Lig devi Manchester City de transfer için devreye girdi. Galatasaray ise Portolu futbolcudan %10 pay almak için satışı bekliyor.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak.