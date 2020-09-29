Yeni Malatyaspor yönetimi, Hamza Hamzaoğlu'ndan rapor istedi

Süper Lig’e İstanbul deplasmanında 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan, ikinci haftada sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan, geçen hafta ise Trabzonspor’a dış sahada 3- kaybeden Yeni Malatyaspor, ligin 4. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına başlayan Malatya ekibi, diğer taraftan da transferde eksik mevkilere alınacak isimleri beklemeye başladı.
Yeni Malatyaspor’da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz beklenen performansı sergileyemeyen yenilerin durumuyla ilgili teknik heyetten rapor istediği öğrenilen yönetim, bu rapora göre transfere son şeklini verecek.
Sezonun ilk 3 maçında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak henüz taraftarının yüzünü güldüremeyen Malatya temsilcisi, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Malatyayaspor’da tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.
Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti transferinde son viraja girdi. Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Perotti ile anlaştı. Oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.