Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın'dan sonra sadece 1 puan toplayabildi

Sarı-kırmızılılar galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
Malatya ekibi ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 18 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya ekibinde ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.
27. hafta sonunda puan sıralamasında da bir basamak gerileyerek tehlike hattına giren Yeni Malatyaspor için tehlike çanları çalmaya başladı. 25 puanı bulunan Malatya ekibi, Ç. Rizespor’un Galatasaray’ı yenmesiyle 16. basamağa geriledi. Kasımpaşa yenilgisiyle önünde bulunan 7 maçı daha da önem kazanan Yeni Malatyaspor, bu hafta sahasında Göztepe’yi konuk edecek.
Yeni Malatyaspor’un önünde sırasıyla Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) Gaziantep Futbol Kulübü müsabakaları bulunuyor.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Koronavirüs salgını sonrası tekrar başlayan ligde Kayserispor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mauricio Isla ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler; Mevlüt Erdinç, Alper Potuk ve Tolgay Arslan'la da ayrılık kararı aldı.
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