Yeni Malatyaspor maçına hazırlanan Trabzonspor, taktik çalıştı

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 10.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan Trondsen ile Ekuban'ın yer almadığı antrenmanda, Kamil Ahmet takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığını atlatan Pereira ise takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.
Galatasaray'ı analiz eden sarı-lacivertli çalıştırıcı planını hazırladı: Orta saha kalabalık tutulacak. Pres ve hızlı ataklarla gol aranacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Erol Bulut'un orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci'yi değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan Yandaş'a forma vererek milli oyuncuyu gole yakın oynatmayı planladığı öğrenildi.