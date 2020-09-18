Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının ardından

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında oynadıkları karşılaşmayı kazanmak istediklerini ancak olmadığını ifade etti.

Geçen haftaya göre çok daha zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını dile getiren Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

Önemli ve etkili oyuncuları vardı. Şu beni mutlu etti; Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha derli toplu oynarız diye düşünüyorum. Yine rakip alanda daha çok oyunu oynadık, rakibimizden daha üstün gibi göründük fakat üretkenliğimizde problem vardı. Sonuca gidecek ataklarımız olmadı, olamadı. Bunda tabii rakibin duruşu, bizim birbirimizi henüz daha iyi tanımayışımızın etkileri var. Bunları zaman içerisinde gidermeye çalışacağız. Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağız. İnşallah oradaki maçtan bugünkünden biraz daha iyi bir görüntü veririz, oyunumuzu biraz daha geliştiririz. İnşallah üretebiliriz de. Bir puan hayırlı olsun. Kazanmak istiyorduk fakat 1 puanda başlangıç için iyi bir puan diyebiliriz. Bu sezon için hayırlı olsun.

GÖZTEPE CEPHESİ



Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan ise Malatya deplasmanına 3 puan için geldiklerini belirterek, "Bir puan istediğimiz puan değildi ama oyunun gidişatına bakınca buradan 1 puanla ayrılmamız bence hak edilmiş bir puan." dedi.

Parlatan, karşılaşmanın ilk yarım saatinde iyi bir Göztepe takımı izlettirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

İstediklerimizi sahaya yansıtan çok güzel bir organizasyonla 1-0 öne geçtik. Maalesef penaltı golünden sonra oyundan düştük. İstediklerimizi ilk devrenin son 15 dakikasında yapamadık. İkinci yarı ise oyun seyir zevki net bir şekilde düştü, oyun çok durdu. Burada kimseyi suçlamıyoruz, iki takımın da katkısı var. Biz daha güzel bir futbolu ekran başındaki seyircilerimize izlettirmek isterdik ama futbolda böyle şeyler oluyor. Sonuçta eli boş gitmiyoruz buradan. Bir puanla İzmir'e döneceğiz. Gaziantep maçına kadar sekiz günlük bir süremiz var. İyi dinlenip, iyi çalışarak Gaziantep maçına hazırlanacağız. Yine yaptığımız gibi sahamızdaki maçtan 3 puanla bir şekilde ayrılacağız.

İLHAN PALUT'UN AÇIKLAMALARI

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, ilk devrenin son 15 dakikası hariç iyi mücadele ettiklerini bildirdi.

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın ilk 30 dakikalık bölümünde istediklerini sahaya yansıttıklarını belirtti.

Yedikleri penaltı golüne kadar rakip baskısını kırmada sorun yaşamadıklarını aktaran Palut, "Geniş alanlar yakalayabiliyorduk belki penaltı golü olmasa bu durum artarak devam edebilecekti ama penaltı golünden sonra özellikle ilk yarının sonuna kadar gereksiz bir duygusal kırılma yaşadık sahada." ifadelerini kullandı.

Palut, ikinci yarının dengede geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

Malatya deplasmanına kazanmak için gelmiştik, 1 puan ile ayrılıyoruz ama oyuncularım ilk yarının son 15 dakikası hariç iyi mücadele ettiler. Oyuncularıma mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum. Tabii ki daha iyi olabilirdik, oyunu daha çok domine edebilirdik ama bugün için bu olmadı. Eksiklerimiz üzerine çalışmalar yaparak yolumuza devam edeceğiz.

Malatya'da puanlar paylaşıldı: 1-1