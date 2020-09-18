Malatya'da puanlar paylaşıldı: 1-1

AA

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadele karşılıklı goller sonrasında 1-1 sona erdi.

Göztepe 19. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle öne geçerken, Yeni Malatyaspor'a beraberliği getiren vuruş penaltıdan Adem Büyük ile 30. dakikada geldi. Halil Akbunar böylece 2 haftada 2 gole ulaşmış oldu.

Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki 6 karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. [3 galibiyet, 3 beraberlik]

Bu sonucun ardından ilk hafta Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe puanını 4 yaparken, açılış haftasında Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor ilk puanını aldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe evinde Gaziantep FK'yı konuk edecekken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

49. dakika Chebake'nin kullandığı taç atışıyla ceza sahasında topla buluşan Cueva'nın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

69. dakikada Cueva'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Zuqui'nin sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Hafez, Acquah, Adem Büyük, Cueva (Dk. 81 Hadebe), Ahmet Ildiz (Dk. 90+2 Mustafa Eskihellaç), Fofana (Dk. 62 Lukoki), Umut Bulut (Dk. 82 Zuqui)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar, Mossoro (Dk. 72 Ndiaye), Tripic (Dk. 88 Burekovic), Brown (Dk. 90+5 Titi)

Goller: Dk. 19 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 30 Adem Büyük (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 İrfan Can Eğribayat, Dk. 36 Yalçın Kayan, Dk. 36 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 45 Chebake, Dk. 78 Ahmet Ildiz (Yeni Malatyaspor)