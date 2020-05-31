Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Sarı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini Mayıs 2021'e kadar yeniledi.
Gökhan Töre, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna katmak için Alex de Souza'yı devreye soktu.
Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.
Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek
Geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek kazadan bir yıl sonra ortaya çıktı...
Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, İtalyan basınına konuştu. "Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmem var" diyen Diagne, bir gün Serie A'ya geri dönebileceğini belirtti.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberlerine cevap verdi.
Galatasaray teknik direktör Fatih Terim Florya'da gerekli şartların sağlanamaması nedeniyle Antalya'da kamp yapma kararı aldı.