Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

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Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede... Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede... Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna katmak için Alex de Souza'yı devreye soktu.

Gökhan ve Caner kararını verdi Gökhan ve Caner kararını verdi Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.

Fatih Terim'in son bombası milli yıldız Fatih Terim'in son bombası milli yıldız Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek

Ölümünden tam bir yıl sonra o gerçek ortaya çıktı Ölümünden tam bir yıl sonra o gerçek ortaya çıktı Geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek kazadan bir yıl sonra ortaya çıktı...

‘2023'e kadar sözleşmem var‘ ‘2023'e kadar sözleşmem var‘ Galatasaray'ın sorunlu yıldızı Mbaye Diagne, İtalyan basınına konuştu. "Galatasaray'la 2023'e kadar sözleşmem var" diyen Diagne, bir gün Serie A'ya geri dönebileceğini belirtti.

Dorukhan'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt Dorukhan'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, hakkında çıkan Fenerbahçe'ye transfer olacağı haberlerine cevap verdi.