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aksam.com.tr
  • 31 Mayıs 2020 Pazar 19:55
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Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı

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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, futbolcu Gökhan Töre'nin sözleşmesini uzattı.

Sarı-siyahlı kulüp, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini Mayıs 2021'e kadar yeniledi.

Gökhan Töre, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 2 gol kaydetti.

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