Yeni Kartal Francisco Montero İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren ve savunmaya Atletico Madrid’den takviye yapan Beşiktaş, 21 yaşındaki savunmacı Francisco Montero’ya kavuştu. Atletico Madrid’den 1 yıllığına kiralanan Montero’yu İstanbul Havalimanı’nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve çok sayıda basın mensubu karşıladı.
1 YILLIĞINA BEŞİKTAŞ'TA
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından kendisini 1 yıllığına Beşiktaş’a bağlayan imzayı atacak. Atletico Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Deportivo forması giymiş ve 1’i Kral Kupası olmak üzere 31 maçta boy göstermişti.
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