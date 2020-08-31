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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 23:02
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Victor Ruiz, Real Betis'te

Victor Ruiz, Real Betis'te

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AA

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağladı.

Real Betis Kulübü, siyah-beyazlılarla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki İspanyol stoper Ruiz ile bir yıllık kontrat imzalandığını açıkladı.

Ülkesinde Espanyol, Valencia, Villarreal, İtalya'da Napoli formaları giyen Ruiz, geçen yıl Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Ruiz, geçen ay sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı.

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