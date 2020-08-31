Victor Ruiz, Real Betis'te

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Milli Takım'da Macaristan mesaisi başladı Milli Takım'da Macaristan mesaisi başladı A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor. Kurayı CANLI aktarıyoruz...

Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin Ali Koç: G.Saray'a gideceğine bize gelsin Fenerbahçe'nin, Giuliano için Galatasaray'ın devreye girdiğini öğrenince harekete geçtiği ortaya çıktı. Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, konuyla ilgili “Galatasaray'a gideceğine bize gelsin. Kadromuzda olsun" ifadesini kullandı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.

Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti Galatasaray, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

Adana'nın gençleri Andeson'a emanet Adana'nın gençleri Andeson'a emanet TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da 16 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumluluğu'na Brezilyalı eski futbolcu Anderson Oliveira getirildi.