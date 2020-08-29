  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:30
  • |
  • Son Güncelleme:

Yelkenlilerin yarışı boğazın güzelliğine güzellik kattı

Yelkenlilerin yarışı boğazın güzelliğine güzellik kattı

Paylaş

DHA

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK - Eker Olympos Regatta 2020 yarışları İstanbul Boğazı'nda başladı.

2 gün sürecek yarışların ilk gününde tekneler İstanbul Boğazı'nda birbirleriyle kıyasıya mücadele ederlerken, rüzgarlar dolan yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu. Yarış sırasında İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da başlayan ve Bursa'nın Tirilye ilçesinde devam eden yarışlar, dünyada etkili olan Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl İstanbul'a alındı. TAYK - Eker Olympos Regatta 2020 yarışının ilk gününde start saat 12.00'de Beşiktaş'tan verildi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarla yelkenlerini dolduran onlarca tekne, Anadolu Hisarı'na doğru harekete etti. Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı yarışta tekneler rüzgarla dolan renkli yelkenleriyle görsel şölen oluşturdu. Yarış nedeniyle herhangi bir kazayı önlemek amacıyla İstanbul Boğazı, transit gemi geçişine kapatıldı. Bugünkü mücadelenin ardından yarışlara yarın Moda Deniz Kulübü önünde verilecek startla devam edileceği ve yarışın finiş noktasının Caddebostan olduğu belirtildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ve bomba patlıyor! F.Bahçe, Zahavi'yle görüşmelere başladı...
Ve bomba patlıyor! F.Bahçe, Zahavi'yle görüşmelere başladı...

Ve bomba patlıyor! F.Bahçe, Zahavi'yle görüşmelere başladı...

Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor
Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor

Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor

Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i
Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i

Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Badou Ndiaye, Beşiktaş'a evet dedi
Badou Ndiaye, Beşiktaş'a evet dedi

Badou Ndiaye, Beşiktaş'a evet dedi

Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları, Badou Ndiaye ile Skype üzerinden bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme olumlu sonuçlandı.

Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Giuliano, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de eski futbolcusu Giuliano'nun takıma yeniden transferi konusunda sıcak saatler yaşanıyor.

Beşiktaş'tan dörtlü transfer bombası
Beşiktaş'tan dörtlü transfer bombası

Beşiktaş'tan dörtlü transfer bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef şu dört futbolcu: Nikola Kalinic, Francisco Montero, Davide Santon ve Gökhan Töre

Milli yıldızlara özel izin alındı
Milli yıldızlara özel izin alındı

Milli yıldızlara özel izin alındı

FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.

‘Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız‘
‘Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız‘

‘Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız‘

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, seyircili karşılaşmalar için kombine yerine maç bileti satmayı tercih edeceklerini söyledi.

F.Bahçe'ye müjdeli haber: Eran Zahavi veda etti
F.Bahçe'ye müjdeli haber: Eran Zahavi veda etti

F.Bahçe'ye müjdeli haber: Eran Zahavi veda etti

İsmi Fenerbahçe'yle anılan İsrailli gol makinesi Eran Zahavi, Guangzhou ile yollarını ayırdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.