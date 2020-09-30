Yedlin, Beşiktaş'a bedava gelecek

Beşiktaş, Sporting Lizbon'un sağ beki Valentin Rosier ile prensipte anlaşmaya vardı.

G.Saray'da Arda Turan grip şikayetiyle kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da gribal gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti olan Arda Turan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek kafileden çıkartıldı.