Kartal'ın sağına Bartosz Bereszynski

Transferin bitmesine sayılı günler kala sağ bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, şimdi de gündemine Sampdoria’nın Polonyalı yıldızı Bartosz Bereszynski’yi aldı...
Sky Sport’un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibine teklifte bulundu ancak Cenova temsilcisi Kartal’dan 5 milyon euro bonservis istedi. Haberde; Beşiktaş’ın teklifi ile Sampdoria’nın istediği bedel arasında uçurum olduğuna dikkat çekildi. Ancak kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü de vurgulandı.
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