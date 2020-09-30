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aksam.com.tr
  • 30 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Kartal'ın sağına Bartosz Bereszynski

Kartal'ın sağına Bartosz Bereszynski

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AKŞAM

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Polonyalı oyuncu için Sampdoria'nın kapısını çaldı.

Transferin bitmesine sayılı günler kala sağ bek arayışlarına hız veren Beşiktaş, şimdi de gündemine Sampdoria’nın Polonyalı yıldızı Bartosz Bereszynski’yi aldı...

Sky Sport’un haberine göre; Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibine teklifte bulundu ancak Cenova temsilcisi Kartal’dan 5 milyon euro bonservis istedi. Haberde; Beşiktaş’ın teklifi ile Sampdoria’nın istediği bedel arasında uçurum olduğuna dikkat çekildi. Ancak kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü de vurgulandı.

Tecrübeli futbolcu, Serie A’da 101 maça çıktı ve 4 asist yaptı.

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