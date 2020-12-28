Yasin Öztekin'e Katar ve Suudi Arabistan'dan cazip teklifler var

Galatasaray formasını terlettiği 4 sezonda 6 kupa sevinci yaşayan, ardından Göztepe ve son olarak da Sivasspor'da kariyerine devam eden Yasin Öztekin'de flaş gelişme.
KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİNDEN CİDDİ TEKLİFLER
Yiğidolar'ın yıldız ismi, Katar veya Suudi Arabistan kulüplerinden birine gidebilir. 33 yaşındaki başarılı oyuncuya menajerler vasıtasıyla ciddi teklifler geldiği öğrenildi.
GALATASARAY’DAYKEN DE ARAPLARIN RADARINDAYDI
Sivasspor'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Yasin, bu sezon 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere 14 karşılaşmada görev yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımdaki kilit isimlerinden biri olan Yasin Öztekin, Galatasaray'da oynadığı dönemde de Arap kulüplerinin radarına girmişti.
Sivasspor'un tecrübeli sol kanat oyuncusu Yasin Öztekin'e Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden ciddi teklifler geliyor. 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik heyet ve Samandıra çalışanlarına 4 gün üst üste yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor, Galatasaray derbisi sonrası bazı futbolcularının eşlerine sosyal medya hesaplarından hakaretler yağdıran şahıslar hakkında açıklama yayımladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Galatasaray mağlubiyeti sonrasında söylediği “Kadro dışı isteğiyle gelmesinler. B.. çıkarmasınlar.” sözleri ortalığı karıştırdı.
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• Ağaoğlu'nun, bu sözleriyle oyuncuların yetersiz oluşuna vurgu yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya göndermede bulunduğu öne sürüldü.
• Teknik Direktör Avcı'nın istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi.
Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmaya çalıştığı ancak transferini gerçekleştiremediği Anastasios Bakasetas için devre arasında Alanyaspor'un kapısını bir kez daha çalacak.
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• Sarı-Lacivertliler, 5 milyon euro serbest kalma maddesi olan Yunan futbolcu için Akdeniz ekibine 2,5 milyon euro teklif edecek.
• Yönetim takas formülünü de masada tutuyor.
Yeni sözleşme imzalamak istediğini yönetime bildiren Younes Belhanda, 3,35 milyon euroluk maaşında da 1 milyon euro indirime gideceğini dile getirdi ancak yönetim bu talebe son derece soğuk bakarken oyuncuya cevap dahi verilmedi.
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• Sezon başında Galatasaray yönetiminin pandemi nedeniyle talep ettiği indirime olumsuz yanıt veren Belhanda ve menajeri yeni kontrat için bu kez bizzat kendileri fiyat düşürdü.
• 2,3 milyon euro isteyen ve yüzde 30 indirim yaptığı garanti ücretinin kabul edilmesi halinde imzaları atmaya hazır olduğunu belirten Belhanda ve menajeri bu görüşmede istediği yanıtı alamadı.
• Belhanda'nın bu talebine sarı kırmızılılar yanıt dahi vermedi.