Helal olsun Burak Yılmaz! Yaptığı hareket Fransızları şaşkına çevirdi

Skorer

Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

Ligue 1’de kaydettiği 6 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz, zirve mücadelesi niteliği taşıyan karşılaşmada centilmence davranışıyla bu kez fair-play golü attı.

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille’in gol bulmak için yüklendiği sırada top, PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz’a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.



HAKEM TEŞEKKÜR ETTİ, KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG’ye verdi.

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KRİTİK ANDA HÜCUMDAN FERAGAT ETTİ

Takımının ileri bölgede son anlarda bir şans bulması fırsatından feragat ederek, kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı alkış topladı.

PSG’Lİ OYUNCULAR SAHA İÇİNDE TEBRİK ETTİ

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra çalan mücadelenin son düdüğünün ardından Paris Saint Germainli bazı oyuncular, saha içinde yanına giderek Burak’ı sergilediği davranıştan dolayı tebrik etti.

LILLE TARAFTARLARI DA ALKIŞLADI

Sosyal medyada bazı Fransız futbolseverler de bu hareketle ilgili paylaşımlar gerçekleştirdiler. Burak Yılmaz’ın yaptığı hareketi Lille taraftarları da alkışlarken, centilmenlik örneği olarak gösterdiler.

Lille taraftarı @DarKaV1 twitter hesabından alkış emojisi eşliğinde “Hakem tacı bize verdi ama Burak PSG’nin kullanmasını sağladı. Fairplay” şeklindeki paylaşım, sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımlardan bir tanesiydi.

FRANSIZ BASININDA DA YER VERİLDİ

Fransız basınında da futbolcunun hareketi yankılandı. So Foot internet sitesinde “Burak Yılmaz tacın el değiştirmesini sağlayarak fair play örneği gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

İKİ GÜN ÜST ÜSTE L'EQUIPE'İN KAPAĞINDA

L'Equipe gazetesi pazar günü kapağında Burak Yılmaz fotoğrafıyla yayınlanmıştı. Bundan bir gün sonra gazetenin bugünkü sayısı da milli futbolcunun resmiyle çıktı. Maçın en kritik anı olan, Burak'ın gole gittiği anda Kimpembe'nin yatarak yaptığı savunma ilk sayfadan verilirken, Burak Yılmaz iki gün üst üste ünlü gazetenin kapağında yer bulmuş oldu.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI DA SES GETİRDİ

Golsüz tamamlanmasının ardından Lille’in Fransa liginde liderliğini sürdürdüğü karşılaşmanın hemen öncesinde Burak Yılmaz’ın yaptığı açıklamalar da çok konuşuldu. Yıldız santrfor, geçtiğimiz günlerde Lille kulübünün satılması ve sahiplerinin el değiştirmesi hakkında konuştu.

Fransız kulübü, Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçmiş, bu gelişmenin ardından Olivier Letang başkanlığa getirilmişti. Canal+ mikrofonlarına konuşan Burak şunları söyledi: “Ben Lille’e imza attığımda Gerard Lopez benim başkanımdı. Şimdi kendisi yerini yeni başkana bırakıyor. Ama ben takım için ve taraftarlar için oynuyorum. İki yıllık sözleşmem var, herhangi bir endişem yok. Maçlarıma odaklanmış durumdayım”.

FRANSIZLAR YUSUG YAZICI’YI BU KEZ BEĞENMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve ikinci yarı oyundan alınan bir diğer Türk futbolcu Yusuf Yazıcı ise bu maçta son haftaların aksine etkileyici bir performans sergileyemedi. Vasat görüntüdeki oyuncu için La Voix du Nord sitesinde şu satırlara yer verildi: “Genel olarak sergilediği performansla karşılaştırıldığında Yusuf Yazıcı bu kez hayal kırıklığı yarattı. Kendisinin yerine Jonathan David’i oyuna almak tercih sebebi oldu”.

YUSUF BU KEZ MANŞET OLAMADI

Ülkenin önde gelen günlük spor gazetesi L’Equipe, Lille-Paris Saint Germain maçının olduğu gün Yusuf Yazıcı’nın özel röportajını yayınlamıştı. Yusuf burada "Milano’da attığım gollerden sonra gol sevincimi kapağa koyduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama endişelenmeyin. Sık sık ilk sayfanızda olacağım" dese de PSG maçında yeniden manşet olacak performansı sahaya koyamadı.

