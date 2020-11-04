Yalçın Granit uğurlandı

Galatasaray, Yalçın Granit'i düzenlenen törenle uğurladı... Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Yalçın ağabey soyadı gibi bir adamdı. Soyadına bu kadar yakışan bir insan olur...Rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı. Granit’in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yaz aylarında Hollanda ekibi Waalwijk'e transfer olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gregory van der Wiel'in sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.
Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da top kuşturan Mario Lemina'nın peşini sakatlıklar bırakmıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal iddialı konuştu: “Beşiktaş'tan teklif alınca çok heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, benim için büyük bir meydan okuma. Elimden geleni yapıp, takıma faydalı olmaya devam edeceğim.”
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, evinde İtalyan ekibi Inter ile 3. hafta maçlarında karşılaştı. Real Madrid, karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.