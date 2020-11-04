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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 08:00
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Yalçın Granit uğurlandı

Yalçın Granit uğurlandı

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AKŞAM

88 yaşında vefat eden Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit için Darüşşafaka ve Galatasaray kulüplerinde tören düzenlendi.

Galatasaray, Yalçın Granit'i düzenlenen törenle uğurladı... Törende konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Yalçın ağabey soyadı gibi bir adamdı. Soyadına bu kadar yakışan bir insan olur...Rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum.” ifadelerini kullandı. Granit’in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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