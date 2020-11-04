Kronik sakat Lemina yine sakatlandı!

Fulham ile West Bromwich arasında oynanan müsabakada ilk 11’de maça başlayan Lemina, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oyundan alındı. Lemina Galatasaray döneminde de sıkça sakatlık yaşamıştı.
Yaz aylarında Hollanda ekibi Waalwijk'e transfer olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gregory van der Wiel'in sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamadığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.
Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.
Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da top kuşturan Mario Lemina'nın peşini sakatlıklar bırakmıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal iddialı konuştu: “Beşiktaş'tan teklif alınca çok heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, benim için büyük bir meydan okuma. Elimden geleni yapıp, takıma faydalı olmaya devam edeceğim.”
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Real Madrid, evinde İtalyan ekibi Inter ile 3. hafta maçlarında karşılaştı. Real Madrid, karşılaşmadan 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.