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Eski F.Bahçeli van der Wiel'in başı dertte Eski F.Bahçeli van der Wiel'in başı dertte Yaz aylarında Hollanda ekibi Waalwijk'e transfer olan ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gregory van der Wiel'in sağlık sorunları nedeniyle futbol oynayamadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.

Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor... Trabzonspor'a müjde! Yıldızlar geri dönüyor... Milli araya Alanya'yı yenerek moralli girmek isteyen Trabzonspor'da kadroda değişim yaşanacak. Takımın önemli isimlerinden Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Pereira'nın maça ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.

Kronik sakat Lemina yine sakatlandı! Kronik sakat Lemina yine sakatlandı! Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da top kuşturan Mario Lemina'nın peşini sakatlıklar bırakmıyor.

'Meydan okumaya geldim' 'Meydan okumaya geldim' Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal iddialı konuştu: “Beşiktaş'tan teklif alınca çok heyecanlandım. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, benim için büyük bir meydan okuma. Elimden geleni yapıp, takıma faydalı olmaya devam edeceğim.”