William D'Avila: Al Hilal'den somut bir teklif almadık ama Belhanda ile ilgileniyorlar

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Faslı yıldıza talip olan takımlar olduğunu belirtirken bu ekiplerden birinin Al Hilal olduğunu söyledi.

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

D'Avila, "Belhanda İstanbul'a aşık ve Galatasaray'da çok mutlu. İlgilenen İspanyol ve Arap takımları var. Al Hilal'den somut bir teklif almadık ancak onlar Belhanda'yla ilgileniyor. Sportif ve finansal açıdan Belhanda'yı tatmin eden bir teklif yok" dedi.

BELHANDA'NIN SÖZLERİ

Öte yandan transferi menajerine bıraktığını ve sadece futbola odaklandığını ifade eden Faslı yıldız, "Ben transferi değil şampiyonluğu düşünüyorum. Transfer görüşmelerini yönetim ve menajerlerim yapıyor. Ayrılacaksam da şampiyon takımdan güzel ve mutlu şekilde ayrılmak isterim. Burada 3 yılda birçok başarı yaşadım ve benim için Galatasaray'ın her zaman ayrı bir yeri olacak" diye konuştu.

(Sabah)