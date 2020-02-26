West Ham United sezon sonunda Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham United'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon Domagoj Vida'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.
Hırvat savunma oyuncusu Vida'yı özellikle teknik direktör David Moyes'in çok istediği öne sürüldü.
Öte yandan sezonun bitmesinin ardından İngiliz ekibinin, siyah-beyazlılarla masaya oturacağı belirtildi. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, Vida'nın satışına sıcak bakıyor.
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