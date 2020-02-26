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aksam.com.tr
  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:01
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  • 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:01

West Ham United sezon sonunda Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

West Ham United sezon sonunda Domagoj Vida için Beşiktaş'ın kapısını çalacak

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın teknik direktörü David Moyes, Beşeiktaş’ın Hırvat savunmacısı Domagoj Vida’ya kancayı taktı.

İngiltere Premier Ligi'nde küme düşmeme savaşı veren West Ham United'ın savunmasını güçlendirmek için gelecek sezon Domagoj Vida'yı transfer listesine aldığı öğrenildi.

Hırvat savunma oyuncusu Vida'yı özellikle teknik direktör David Moyes'in çok istediği öne sürüldü.

Öte yandan sezonun bitmesinin ardından İngiliz ekibinin, siyah-beyazlılarla masaya oturacağı belirtildi. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta yönetim, Vida'nın satışına sıcak bakıyor.

(Takvim)

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