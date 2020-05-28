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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 08:42
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Werder Bremen'in Max Kruse hayali

Werder Bremen'in Max Kruse hayali

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Max Kruse'nin yeniden Almanya'da forma giyme isteğini dile getirmesiyle Bundesliga kulübü 'geri dönüş' ihtimallerini düşünüyor.

Sezon başında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Max Kruse'nin, Werder Bremen'de yeri dolmadı. 32 yaşındaki yıldızın yeniden Almanya'da forma giyme isteğini dile getirmesiyle Bundesliga kulübü 'geri dönüş' ihtimallerini planlamaya başladı

Eksikliği hissediliyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Max Kruse, Werder Bremen'de hala özleniyor. Alman kulübünde yeri doldurulamayan Kruse için özel bir hedef belirlendi. 32 yaşındaki futbolcunun da yeniden Almanya'da oynama isteğini dile getirmesi Werder Bremen tarafında heyecanla karşılandı. Sezon başından bu yana başta sportif direktör Frank Baumann olmak üzere Kruse'nin gitmesiyle takımın yıldız ve lider eksikliği çektiği bildiriliyor.

Küme düşmezse teklif

Bundesliga'da 17. sırada olan ve ligde kalma mücadelesi veren Werder Bremen, eğer küme düşmezse Kruse için şansını zorlayacak. Ancak koronavirüs etkisiyle de ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Alman ekibinin ya kiralama modelini devreye alacağı ya da Fenerbahçe ile görüşerek yarı yarıya maaş da dahil olmak üzere en makul yolun bulunacağı savunuldu. Werder Bremen taraftarları da tecrübeli futboluyu tekrar takımda görmek istiyor.

Özel bir yeri var

Max Kruse, Werder Bremen kulübünde özel bir yere sahip. Alman ekibinin altyapısından yetişen tecrübeli orta saha, 2006-2009 arası forma giymişti. 2016'da tekrar kulübüne dönen Kruse, 2019'a kadar tekrar oynadı. Kruse, Werder Bremen ile 155 lig maçına çıkıp 40 gol attı.

(Milliyet)

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