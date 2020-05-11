Voleybolda kadın ve erkek ligleri mevcut sıralamayla tescil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini ve küme düşme olmayacağını açıkladı.

Voleybolda kadın ve erkek liglerinde sezonların mevcut haliyle tescil edildiği ve bu sezon küme düşmenin kaldırıldığı açıklandı. Açıklamada ayrıca alt ligden gelen 4 takımın da kadın ve erkek liglerine dahil edileceği belirtildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

“Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol erkek ve kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz.

Bu süreçten çok daha güçlü çıkabilmek için ligi tescil ediyoruz. Ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz."