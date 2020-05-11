Voleybolda kadın ve erkek ligleri mevcut sıralamayla tescil edildi

Voleybolda kadın ve erkek liglerinde sezonların mevcut haliyle tescil edildiği ve bu sezon küme düşmenin kaldırıldığı açıklandı. Açıklamada ayrıca alt ligden gelen 4 takımın da kadın ve erkek liglerine dahil edileceği belirtildi.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
“Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol erkek ve kadınlar liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Play-off oynamadığımız için şampiyon ilan etmiyoruz. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz.
Bu süreçten çok daha güçlü çıkabilmek için ligi tescil ediyoruz. Ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz."
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.
3.5 yıldır Mavili formayı başarıyla giyen Joao Pereira'ya yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli yıldız İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Kılınç'a La Liga'nın bu sezonki flaş ekibi Getafe'nin teklif götürdüğü ortaya çıktı. Başkent ekibinin yıllık 450 bin Euro'dan 4 senelik sözleşme ve 1,4 milyon Euro imza parası teklif ettiği belirtildi.