Beşiktaş'tan voleybol ve basketbol federasyonlarına destek

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, toplum sağlığının önde tutulduğu kararların yerinde ve doğru karşılandığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, bugün yaptıkları duyurularla Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen; ING Basketbol Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin sonlandırıldığını açıkladılar.
Bu doğrultuda, basketbol ve voleybol liglerinde 2019-2020 sezonunun kalan maçları ve play-off karşılaşmaları oynanmayacaktır.
Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, 2019-2020 sezonunu 11 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada tamamlamıştır.
Beşiktaş TRC İnşaat Takımımız, 2019-2020 sezonunu 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle 6. sırada tamamlamıştır.
Kadın Voleybol Takımımız, 2019-2020 sezonunu 3 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 11. sırada tamamlamıştır.
Bakanlıklarımız ve Bilim Kurulumuz ile basketbol ve voleybol federasyonu yetkililerinin toplum sağlığını her şeyin önünde tutarak almış oldukları kararları yerinde ve doğru bulduğumuzu belirtmek isteriz.
Ayrıca; karar sürecine kulüpleri katan Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türkiye Voleybol Federasyonu’na olumlu tavırları nedeniyle teşekkür ederiz.
Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."
Galatasaray teknik heyetinde istifa şoku. Hasan Şaş, görevinden ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, açıklamalarda bulunuyor.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.