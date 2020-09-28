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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:49
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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 11 milyon euroluk madde

Vincent Aboubakar'ın sözleşmesinde 11 milyon euroluk madde

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3 yıl sonra Beşiktaş'a geri dönen Vincent Aboubakar'ın sözleşme detayları ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar, golcü futbolcunun sakatlık geçmişini gözeterek özel maddeli kontrat imzaladı.

Lige deplasmandaki 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayarak, taraftarını umutlandıran Beşiktaş, devamını getiremedi. Önce İstanbul'da Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar dün de Konyaspor'a 4-1 ile mağlup olarak, 3 maç sonunda 4 puanda kaldılar.

Takımın daha iyiye gitmesi için net bir santrfor arayan Beşiktaş, çareyi eski yıldızı Vincent Aboubakar'da buldu. Kamerunlu da ayağının tozuyla Konya'da ikinci devre sahaya çıktı. Savunma başta olmak üzere tüm takım adeta dökülürken, Aboubakar ayakta kalan ve farka rağmen çabalayan nadir isimlerden oldu.

SÖZLEŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar, transferi kamuoyunda tartışma yarattı. Beşiktaş yönetimi de oyuncunun sakatlık geçmişini gözeterek bir sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Buna göre 1+1+1 şeklinde yapılan sözleşmeye göre Aboubakar 1 milyon Euro garanti ücret, maç başına da 17 bin 500 bin Euro alacak. Ama oyuncu sakatlıktan ötürü kaçırdığı her maç için de kulübe 35 bin Euro ödemeyi taahhüt ediyor.

Bu eşine az rastlanır koşulu kabul eden 29 yaşındaki Aboubakar, 1 aydan fazla süre sahalardan uzak kalması halinde de siyah beyazlılara sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı verdi. Aboubakar, bu şartları kabul ederek, kendisine güvendiğini de ortaya koymuş oldu.

ÇIKIŞ MADDESİ VAR

Kamerunlu oyuncunun sözleşmesinde her sezon sonu bir çıkış maddesi bulunuyor. Buna göre Aboubakar, 11 milyon Euro getirmesi halinde her sezon sonunda siyah beyazlılardan ayrılabilecek. Kamerunlu yıldıza Çin'den teklifler var. Aboubakar, Beşiktaş'ta iyi bir sezon geçirerek hem kendisine hem de Beşiktaş'a önemli bir para kazandırarak sezon sonu ayrılmayı hedefliyor. Bu plan tutarsa Beşiktaş da 1 milyon Euro garanti ücret verdiği oyuncudan bir sezon sonunda 11 milyon Euro kazanacak.

(Ajansspor)

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