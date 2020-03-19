Veysel Sarı, Antalyaspor savunmasının vazgeçilmezi oldu

Süper Lig’in devre arasında Kasımpaşa’dan Antalyaspor’a transfer olan 32 yaşındaki Veysel Sarı, 19. haftadan itibaren savunmanın vazgeçilmezi oldu. Antalyaspor’un çıkış yakaladığı son 8 maçta defansta yer alan Veysel Sarı, performansı ile göz doldurdu. Veysel Sarı’nın gelişiyle kırmızı-beyazlı takım ilk yarıdaki çok gol yeme sorununu da en aza indirmiş oldu. Kasımpaşa’da 2 gol atan Veysel Sarı, Antalyaspor’da da Sivasspor karşısında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Veysel Sarı’nın ilk 11’de olduğu 8 maçta Antalyaspor, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınına yönelik süreç ile ilgili bir açıklama yaptı.
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.
G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...