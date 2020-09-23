Vedat Muriqi iyi durumda

AKŞAM

Vedat Muriqi'nin koronavirüse yakalandığı iddialarının ardıdan menajeri Haluk Canatar, açıklama yaptı.

Vedat Muriqi’nin menajeri Haluk Canatar, Kosovalı forvetin Kovid testinin pozitif olduğuna dair çıkan iddialarla ilgili İtalyan basınına konuştu. Canatar, “Lazio Kulübü, koronayla ilgili bir açıklama yapmadı. Vedat’la konuştum. Kendisini iyi hissettiğini söyledi.” dedi.

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