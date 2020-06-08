Vedat Muriqi belirsizliği

AKŞAM
Vedat’ın Kayseri maçında da oynaması çok zor görünüyor. Öte yandan Vedat Muriqi’nin ayrılması durumunda Sarı-Lacivertli kulübün alternatif isimler olarak Ali Sowe ve George Puscas’ı yakın takibe aldığı ifade edildi.
GHOULAM İDDİASI
Bu arada Fenerbahçe, Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam’ı gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler’in Cezayirli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.
KRUSE GİTTİ WERDER BİTTİ
Alman basını, Max Kruse’nin satılmasının Werder Bremen’i uçuruma sürüklediğini iddia etti. Fenerbahçeli yıldızın eski takımı şu anda Alman Ligi’nde 17. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
“Artık para için çalışmak istemiyorum” diyen Hollandalı'ya, Aslan kapısını kapattı. Galatasaray'da bekleneni veremeyen 33 yaşındaki futbolcunun Forbes Dergisi'ndeki röportajı, başını yaktı. Fatih Terim onunla ilgili, “Hırsını kaybetmiş. Devam edemeyiz” kararını verdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyuncusu, Milano ile prensip anlaşmasına vardı. Obradovic de kararını bu hafta açıklayacak.
Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılmasına kesin gözle bakılan Belhanda'yı Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal'in istediği belirtildi.
Avrupa Kupaları'ndan iki yıl men cezası alan Manchester City'nin üç günlük duruşması dün başladı.