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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 08:00
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Vedat Muriqi belirsizliği

Vedat Muriqi belirsizliği

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Fenerbahçe, önceki gün Kadıköy'de kadrodaki futbolcularla bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Bu hazırlık maçında Vedat Muriqi yer almadı. Kosovalı golcünün sakatlığı nedeniyle maçta oynamadığı belirtildi.

AKŞAM

Vedat’ın Kayseri maçında da oynaması çok zor görünüyor. Öte yandan Vedat Muriqi’nin ayrılması durumunda Sarı-Lacivertli kulübün alternatif isimler olarak Ali Sowe ve George Puscas’ı yakın takibe aldığı ifade edildi.

GHOULAM İDDİASI

Bu arada Fenerbahçe, Napoli forması giyen Faouzi Ghoulam’ı gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler’in Cezayirli sol beki satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

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