Üç büyüklerden karton derbisi!

Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran tarihinde seyircisiz başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle iç saha maçlarında tribünde karton taraftar kampanyası başlatmıştı. Kampanyayı ilk önce Galatasaray duyurmuştu. Daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe’den de bu yönde açıklamalar gelmişti.

1905 SAĞLIK ÇALIŞANINA BEDAVA

149 TL ücret karşılığında taraftarların fotoğraflarını Türk Telekom Stadı’nda tribüne yerleştirecek olan Galatasaray, 1905 sağlık çalışanına da bu uygulamayı ücretsiz yapacağını duyurmuştu. 5 bin civarında Sarı-Kırmızılı taraftar bu kampanyaya ilgi gösterdi. Yönetim sponsorlar ve toplu alımlar sonrası bu rakamın daha yukarıya çıkmasını bekliyor.

Babel'i bitiren sözler

129 TL ÖDE, KAMPANYAYA KATIL

Fenerbahçe’de ise sadece 400 civarında taraftar bu kampanya destek verdi. Sarı-Lacivertliler, bin sağlık çalışanına bu uygulamanın ücretsiz yapılacağını belirtti. Fenerbahçe taraftarları 129 TL karşılığında bu kampanyaya katılıyor. Beşiktaşlı taraftar ise kampanyaya inanılmaz ilgi gösterdi. 5 bin civarında Siyah-Beyazlı taraftarlar 129 TL ödeyerek, bu kampanyaya katılarak destek verdiler.

MASKE SATIŞI BAŞA BAŞ

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe koronavirüs pandemisi sürecinde kulüplerine ait maskeleri de satışa çıkardı. Galatasaray şu ana kadar 12 bin civarında maske sattı. Sarı-Lacivertli Kulübün de yaklaşık olarak 13 bin civarında bir maske satışı yaptığı öğrenildi.

Kartal'da oyna-kazan dönemi