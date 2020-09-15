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aksam.com.tr
  • 15 Eylül 2020 Salı 18:27
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Vedat Muriqi, 17,5 milyon euroya Lazio'da

Vedat Muriqi, 17,5 milyon euroya Lazio'da

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Fenerbahçe, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için alacağı bonservis miktarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi, İtalyan kulübü S.S. Lazio'ya transfer oldu. Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 17,5 milyon euro bonservis ve sportif başarıya bağlı olarak 2,5 milyon euro bonus alacak.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama

Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile p rofesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 euro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 euro bonus bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze %5 bonus bedeli ödeyecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE, MURIQI'YE BU PAYLAŞIMLA VEDA ETTİ

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