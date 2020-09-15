Vedat Muriqi: 'Yaşattığınız benzersiz duygular için çok teşekkür ederim'

Fenerbahçe'den İtalya'nın Lazio ekibine transfer olan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, veda mesajı yayımladı.
Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında şunları kaydetti:
Fenerbahçe'ye gelirken çok büyük bir kulübün kapısından içeri girdiğimi biliyor, göreceklerimin neler olacağına dair tahminler yapıyordum. Ancak birbirine sıkı sıkaya bağlı bir ailenin içinde, beklediğimden daha büyük bir sevgiyle karşılaştım. Bana gösterilen sevginin karşılığını vermek için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Milyonlarca taraftarımızla unutulmaz anlar yaşadım. Şimdi yeni bir maceraya başlarken, yeni hedeflere koşarken sizlerin sevgisi her zaman gücüm ve destekçim olacak. Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve tüm kulüp personelinin yanı sıra büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Yaşatmış olduğunuz eşsiz sevgi ve benzersiz duygular için çok teşekkür ederim.
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli camiaya veda etti.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Hırvat golcü Mario Mandzukic ile her konuda anlaştı. Tecrübeli forvetin sözleşmesi hazırlanıyor.
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