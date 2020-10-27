Ve Abdullah Avcı Trabzonspor'da! İşte yardımcıları...

Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor... Fenerbahçe mağlubiyetiyle bileti kesilen Eddie Newton'un yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Fırtına'da Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Abdullah Avcı isimleri üstünde duruluyordu. Bordo-mavililerde yönetim kurulu Abdullah Avcı'da karar kıldı. Yardımcıları belli olan Avcı'nın ekibinde sürpriz bir isim var...

Trabzonspor'da düğüm çözüldü. Eddie Newton'u göndermeye karar veren bordo-mavililer, yazın son anda vazgeçtiği Abdullah Avcı'da karar kıldı. Yardımcıları da belli olan Abdullah Avcı'nın ekibinde sürpriz bir isim göze çarpıyor.

Sezonun sona ermesiyle Çimşir ile de yollarını ayıran ve göreve Hüseyin Çimşir’in ekibinde yer alan Eddie Newton’u getiren bordo-mavililerde bir teknik direktör değişimi daha yaşanıyor.

Süper Lig'e yine şampiyonluk parolasıyla giren Karadeniz ekibi, ilk 6 hafta sonunda topladığı beş puanla zirvenin uzağında kalırken Trabzonspor'un son olarak Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmesi camianın sabrını taşırdı.

YÖNETİM KURULU KARARINI VERDİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında Newton ile yola devam edilmemesi yönünde karar alındı.



Trabzonspor yönetimi teknik direktörlük görevi için görüştüğü Abdullah Avcı ile her konuda anlaşma sağladı.



Ancak sözleşmesi süren mevcut teknik direktör Eddie Newton ile yapılacak görüşme bu noktada belirleyici olacak. Fesih konusunda karşılıklı anlaşılması durumunda bordo mavililer, vakit kaybetmeden Abdullah Avcı ile sözleşme imzalayacak.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Öte yandan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Abdullah Avcı'nın yardımcılarından ilki daha önce Başakşehir ve Beşiktaş'ta da birlikte çalıştığı Orhan Ak olacak.

BEŞİKTAŞ MACERASI OLAY OLMUŞTU

Orhan Ak, 2015'te Emre Belözoğlu ile birlikte feribottayken Beşiktaş taraftarıyla kavga etmiş ve bu görüntüler gündemi uzun süre meşgul etmişti. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle yardımcı antrenör olarak görev yapan Ak, geçmiş yıllarda siyah-beyazlılarla arasında geçen gerginlikten dolayı Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi ancak bu özür siyah beyazlı taraftarlar için yeterli olmadı. Taraftarlarla yıldızı barışmayan Orhan Ak devamındaki süreçte istifasını vermişti.

İKİNCİ YARDIMCI EGEMEN KORKMAZ



Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını terleten Egemen Korkmaz, Abdullah Avcı'nın bir diğer yardımcısı olacak.

Trabzonspor'da oynadığı dönem kaptanlık görevini de yapan tecrübeli isim yıllar sonra bordo mavili takıma geri dönmüş olacak.

"ÜZÜLDÜĞÜM VE KAHROLDUĞUM BİR DÖNEMDİ"



Abdullah Avcı, Beşiktaş dönemi hakkında, "Bazı şeyleri kabullenmeniz kolay olmuyor. Çok üzüldüğüm ve kahrolduğum bir süreç yaşadım. Çok sorguladım yaptığım işi. Dünyanın en zor işini yapıyormuşum gibi hissettiğim anlar oldu. Kulüp menfaatlerini gözeterek maksimum verimi almaya çalıştım. Herkesle iyi ilişkiler kurmaya gayret ettim." ifadelerini kullanmıştı.

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