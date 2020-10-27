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aksam.com.tr
  • 27 Ekim 2020 Salı 12:43
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Terörden temizlenen Zap Vadisi'nde Rafting Şampiyonası düzenlendi

Terörden temizlenen Zap Vadisi'nde Rafting Şampiyonası düzenlendi

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AA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kararlılığı sayesinde huzur ve güven ortamının tesis edildiği Hakkari, Zap Vadisi'nde ilk kez düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları için kente gelen sporculara ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Rafting Federasyonunca düzenlenen şampiyonanın 2. ayak yarışları Hakkari'de başladı.

Başarılı operasyonlar sonucu terörden arındırılan, 3 bin 740 metre yükseklikteki Sümbül Dağı'nın eteklerinde bulunan Zap Vadisi'nde ilk kez gerçekleştirilen şampiyonaya, 40 ilden sporcu ve antrenörlerin yer aldığı 450 kişi katıldı.

Yüksek dağların arasından süzülen suda başarılı olmak için kürek çeken kadın ve erkek sporcular, kentin kültürel zenginliğine ve insanların misafirperverliğine hayran kaldı.

İlk kez böyle bir organizasyon için ülkenin en doğusundan en batısına gelen yüzlerce sporcu, Hakkari'de kurdukları gönül bağıyla kardeşlik duygularını da pekiştirdi.

Kentte büyük heyecan yaratan yarışlara ilgi gösteren birçok fotoğraf tutkunu ve gazeteci de ilk kez düzenlenen yarışlarla ortaya çıkan renkli görüntülere tanıklık etti.

"KARDEŞLİK ORTAMINDA GÜZEL BİR ETKİNLİK OLUYOR"

Van'dan gelen Bahçesaray Gençlik ve Spor Müdürü Affan Orhan, yarışmaya dört takımla katıldıklarını söyledi.

Daha önce hep terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari'nin böyle güzel bir etkinlikle konuşulacak olmasının önemli olduğunu vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

Türkiye Rafting Şampiyonası için güzel bir organizasyon yapılıyor. Kente gelen sporcuların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Antalya, Muğla, İstanbul ve birçok kentten gelenler, buradaki çocuklarımızla kalıyor. Kardeşlik ortamında güzel bir etkinlik oluyor. Bu organizasyonda yer almak mutluluk verici. Bölge turizmine çok önemli bir katkı sağlayacak. İnşallah bizler de batı illerine giderek kamplar yapacağız. İnanıyorum ki kısa sürede bölgemizin takımları Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları görecek.

"BURASI DOĞA HARİKASI BİR YER"

İstanbul Ataşehir Doğa Sporları Kulübü sporcusu Ekin Çölük de kentin doğasına hayran kaldığını belirtti.

Daha önce etkinlikler için birçok kentte gittiklerini ancak en çok Hakkari'nin coğrafyasına şaşırdığını anlatan Çölük, "Burası doğa harikası bir yer. Gittiğim hiçbir ilde görmediğim güzellikler var. Doğal parkurları ve suyu çok iyi. Yüzlerce sporcu gibi bizler de bu suda kürek çekmek için yarışıyoruz." dedi.

Şırnak'tan gelen Gülcan Çakar ise "Burada bulunmak çok güzel. Hakkari'de böyle bir yarışmanın yapılıyor olması çok önemli. Bölgemiz adına güzel bir gelişme. Bu etkinliklerin daha çok yapılması bizleri memnun ediyor. İnşallah daha çok şampiyonaya ev sahipliği yaparız ve dünya şampiyonasına da katılırız." diye konuştu.

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