Ümit Davala'nın eşi Başak Davala, koronavirüse yakalandı

IHA

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, eşi Başak Davala'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını, kendisinin de bir süre izolasyonda kalacağını belirterek, "Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim." dedi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşimin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla izolasyon sürecim başladı. Bir süre takıma ve hocalarıma evden destek vermeye devam edeceğim. Sağlıkla kalın, maske ve mesafe kuralarına uymayı lütfen unutmayın" ifadelerini kullandı.

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