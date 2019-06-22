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  3. Uganda, Luyindama'nın da oynadığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup etti

Uganda, Luyindama'nın da oynadığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup etti

Uganda, Luyindama'nın da oynadığı maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni mağlup etti

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire'de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu'nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48'de Emmanuel Okwi'nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı. 

Galatasaraylı Luyindama, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

B Grubu'nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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