UEFA'nın askısı krizi önledi

‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.

AKŞAM Özel Haber | Şafak GÖZMEN

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada liglerin askıya alınması ve UEFA’nın finansal konularda getirdiği esneklik, büyük kulüplerimizi de krizden kurtardı. Futbolculara olan ödenmemiş borçlar yüzünden yaşanan huzursuzluk da bu kararla bir nebze olsun duruldu. Fenerbahçe Yönetimi, geçen sezondan borcu bulunan yerli oyuncularla ‘Borçsuzluk kâğıdı verin’ diye görüşmeler yapıyordu. Ancak futbolcular bu kozu ellerinden vermek istemiyordu. Yönetimle, oyuncular arasında yaşanan bu gergin ortam, UEFA’nın “Finansal Fair Play kriterlerini bir sezon askıya aldık” çıkışıyla duruldu.

AVRUPA’DAN MEN TEHDİDİ BİTTİ

Benzer şeyler Beşiktaş Kulübü’nde de yaşandı. Alacaklarını tahsil edemeyen futbolcular, borçsuzluk kâğıdı vermek şöyle dursun, kulübe sürekli icra gönderdi. Neyse ki Siyah-Beyazlı Yönetim de finansal konulardaki sıkıntıyı çözemese de ‘Avrupa’dan men olma’ tehlikesinden kurtuldu. Ancak Fenerbahçe’de geçen yıldan kalan borçların dışında futbolculara 2 aydan uzun bir süredir ödeme yapılamıyor. Beşiktaş’ta durum daha çok karışık... Üstelik yakın zamanda Siyah-Beyazlı Kulüpte herhangi bir ödeme durumu da söz konusu olacak gibi görünmüyor.

BORCUNUZU ÖDEYİP ÖYLE GELİN

Hem Fenerbahçe’de hem de Beşiktaş’ta futbolcuların ücret indirimi konusundaki tavrı da ‘Borçsuzluk kâğıdı’ istemek kadar karmaşık. Çünkü birikmiş borçlar nedeniyle oyuncular indirim görüşmeleri için masaya oturmayı bile kabul etmiyor. ‘Önce alacaklarımızı verin, sonra indirim konusunu görüşelim’ tavrı var. Takım içinde söz sahibi oyuncular ve kaptanlar bu konuda yönetimle, arkadaşları arasında aracılık yapsa da şu ana kadar bir sonuç alınmış değil. Zaten iflas noktasındaki kulüpler, liglerin durmasıyla gelirlerini yüzde 90 kaybetmiş durumda ve önümüzdeki süreç çok daha zor görünüyor.

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