Mümkünse bitirin

UEFA'dan 4 talimat: 1-Ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirin. 2-Bitiremeyenler geçerli nedenlerini bildirsin. 3-Kafasına göre tescil eden olursa, bunu tanımayız. 4-Kalan bölümde VAR olmasın.

AKŞAM

UEFA, 55 ülke federasyonu temsilcileriyle video konferansla bir araya geldi. UEFA’nın yerel federasyonlara tavsiye niteliğindeki önerileri, yarınki toplantıda tekrar görüşülüp, karara bağlanacak. 4 maddede özetlenebilecek UEFA’nın talepleri şöyle:

1-Ligler ve kupa müsabakaları mümkünse oynatılsın ve kazanan sahada belli olsun.

2-Eğer sezonunu geçerli nedenlerle bitiremeyen federasyonlar olursa, bunu bize nedenleriyle rapor etsin. Biz de onların yarım kalan sezonlarına yönelik hukuksal sorunları ortadan kaldıracak yönergeler hazırlayarak yardımcı olalım.

3-Ancak UEFA’nın önerdiği yollardan gitmeyerek, geçerli nedenler olmadan liglerini erken bitirip, tescil eden federasyonlar olursa biz onların tescil ettiği takımları değil, kendi puanlamamıza göre üstte olan takımları Avrupa’ya alırız.

4-Bu sezonun kalan bölümlerinde maçların daha az kişiyle oynanabilmesi için VAR uygulanmasın. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de takvim belirlendi.

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