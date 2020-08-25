UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg

Turnuvanın yarı finalinde, kupada daha önce 2 kez şampiyonluğa uzanan Almanya ekibi Wolfsburg ile 2019'da finale kalan İspanya'nın Barcelona ekibi karşı karşıya geldi.
İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda oynanan mücadeleyi Wolfsburg, 58. dakikada Fridolina Rolfö'nün golüyle 1-0 kazanarak finale yükseldi.
Wolfsburg'un finaldeki rakibi, yarın Fransız takımları Olympique Lyon ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına deplasmanda 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduklarınını söyledi.
Barcelona'da gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası, Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından kulüpte bazı yöneticiler istifasını sundu ve Başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifasını istedi. Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından da başkan adayları ardı ardına istifa çağrıları yaptı.
TFF, ekim ayından itibaren oynanacak olan futbol müsabakalarına, stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Takımlar Ligi'nin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce Adem Ljajic takasıyla gündeme gelen Ozan Tufan transferi için bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve milli futbolcuyu Sarı-Lacivertlilerden resmen istedi. Konuyla ilgili son karar teknik direktör Erol Bulut'a bırakılırken, Ozan Tufan yeni transferler sonrası forma şansının iyice azaldığını düşünüyor.
Dün gece Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferinde sona geldi. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği Kongolu stoperle anlaşan Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg'tan da olumlu cevap almak üzere. Alman ekibi, Sochaux'nun stoperi Maxence Lacroix'yi kadrosuna katmaya hazırlanırken, bu transfer gerçekleştikten sonra Marcel Tisserand da İstanbul'un yolunu tutacak.