UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Wolfsburg

SPOR GÜNDEMİ

‘Planladığımız transferler gerçekleşmedi‘ ‘Planladığımız transferler gerçekleşmedi‘ Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına deplasmanda 3-1 yenilerek elendikleri için üzgün olduklarınını söyledi.

'Barça'da Başkan Bartomeu istifa kararı aldı' 'Barça'da Başkan Bartomeu istifa kararı aldı' Barcelona'da gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrası, Lionel Messi'nin ayrılık kararı almasının ardından kulüpte bazı yöneticiler istifasını sundu ve Başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifasını istedi. Lionel Messi'nin ayrılık kararının ardından da başkan adayları ardı ardına istifa çağrıları yaptı.

Müjde! Yeni sezon seyircili oynanacak Müjde! Yeni sezon seyircili oynanacak TFF, ekim ayından itibaren oynanacak olan futbol müsabakalarına, stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacağını duyurdu.

Türk futbolunda yeni dönem! B Takımlar Ligi... Türk futbolunda yeni dönem! B Takımlar Ligi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), B Takımlar Ligi'nin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

Yılın transferi gerçekleşiyor! Ozan Tufan ateşi yaktı Yılın transferi gerçekleşiyor! Ozan Tufan ateşi yaktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önce Adem Ljajic takasıyla gündeme gelen Ozan Tufan transferi için bu kez Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü ve milli futbolcuyu Sarı-Lacivertlilerden resmen istedi. Konuyla ilgili son karar teknik direktör Erol Bulut'a bırakılırken, Ozan Tufan yeni transferler sonrası forma şansının iyice azaldığını düşünüyor.