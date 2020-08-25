Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılıyor

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yazılı olarak kulübe bildirdi.

İspanyol ve Arjantin medyasında "Messi, ayrılma isteğini Barcelona'ya iletti" başlığıyla yer alan haberlerde, Messi'nin Barcelona Kulübü'ne bir faks göndererek, gelecek sezon takımda devam etmek istemediğini ve sözleşmesinin bedelsiz olarak feshedilmesini talep ettiği belirtildi.

Barcelona ile son olarak 2017 yılında sözleşme yenileyen Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

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SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO

Messi ile Barcelona arasında belirsizliği olan en önemli konu, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda daha önceden belirlenen 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeme zorunluluğu olup olmadığı olarak dikkati çekiyor.

İspanyol basınında, Messi'nin ayrılma kararını bir yıl önce haber vermesi şartıyla sözleşmesindeki 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinin geçerli olmadığı öne sürülüyor.

Sport gazetesinde ise Messi'nin faksına hemen cevap veren Barcelona Kulübü'nün, Arjantinli futbolcunun bedelsiz serbest kalma talebinin, "hukuki dayanağı olmadığı" gerekçesiyle reddedildiği yazıldı.

Lionel Messi, 2000

20 YILDIR BARÇA'DA

Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor.

Bir çok rekora imza attığı Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararından dolayı pazartesi günü tüm takıma yapılacak Kovid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.

Bu ayrılık gerçekleştiği takdirde Lionel Messi profesyonel kariyerinde ilk kez Barcelona harici bir takımın formasını giyecek.

LUIS FIGO'DAN İLGİNÇ MESSI PAYLAŞIMI

2000 yılında Barcelona'dan Real Madrid'e geçerek büyük tartışmaların öznesi olan Portekizli eski futbolcu Luis Figo, Twitter'dan ilginç bir paylaşımda bulundu. Figo, 'El MUNDO'nun ayrılık kararına ilişkin yaptığı haberi paylaşarak, "Bir başka tarihi an!" dedi.

PUYOL VE SUAREZ'DEN DESTEK VAR

Barça'nın efsane kaptanı Carles Puyol ve takımın gol silahı Luis Surez'den ise Messi'ye destek var.

Puyol, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" dedi. Suarez de Puyol'un tvitine alkış emojisiyle yanıt verdi.

İkilinin tvitleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

���� — Luis Suarez (@LuisSuarez9) August 25, 2020

Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılma kararı almasının ardından İspanyol ekibinin taraftarları kulüp binasına gelerek Başkan Bartomeu’nun istifasını isteyerek protesto gösterilerine başladı.