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aksam.com.tr
  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 23:11
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  • 06 Nisan 2020 Pazartesi 23:25

UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı!

UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı!

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UEFA Başkanı Ceferin, ülkesi Slovenya basınına verdiği röportajda koronavirüs ile durdurulan liglerin devam etmemesi halinde her ülkenin kendi şampiyonunu belirleyebileceğini belirtti.... Bu açıklama Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonsporluları ise heyecanlandırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle futbolun durmasının ardından liglerin son durumuyla ilgili belirsizlikler sürüyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa'ya liglerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ceferin'in açıklamaları:

Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremem veya garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Serie A, UEFA'nın yetkillerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve futbol için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim.

"PREMIER LİG'İ KESİNLİKLE LIVERPOOL KAZANIRDI"

Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool uzun süredir liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Ayrıca Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum. Eğer oyuna geri dönecek olsalardı, hemen hemen kesinlikle Premier Lig'i kazanırlardı.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON İLAN EDİLEBİLİR

Liglerle ilgili son duruma açıklık getiren Ceferin, "Oynamaya devam etmezsek, her ligdeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullanırken, Devler Ligi için ise, "Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bunun askıya alınmadan önceki biçimiyle bitmesini bekliyoruz." dedi.

Ceferin'in açıklamasına göre ülke futbol federasyonlar her ligin mevcut liderini şampiyon ilan etme formülüne başvurabilir.

Süper Lig'de ise Trabzonspor lider durumda yer alıyor.


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UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı!
UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı!

UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı!

UEFA Başkanı Ceferin, ülkesi Slovenya basınına verdiği röportajda koronavirüs ile durdurulan liglerin devam etmemesi halinde her ülkenin kendi şampiyonunu belirleyebileceğini belirtti.... Bu açıklama Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonsporluları ise heyecanlandırdı.

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