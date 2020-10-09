  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 23:50
  • |
  • Son Güncelleme:

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Avrupa ikincisi millilere tebrik

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan Avrupa ikincisi millilere tebrik

Paylaş

AA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa ikincisi olan 17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Üstündağ, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci sırayı alan milli takım için bir kutlama mesajı yayımladı.

Millilerin başarısını öven Üstündağ, "Gümüş madalya kazanma başarısı gösteren 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'mızı tebrik ediyorum. Elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren, başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım." ifadelerini kullandı.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Türkiye ve F.Bahçe, Azerbaycan'ın yanındadır'
'Türkiye ve F.Bahçe, Azerbaycan'ın yanındadır'

'Türkiye ve F.Bahçe, Azerbaycan'ın yanındadır'

Genç Sultanlar, Avrupa ikincisi
Genç Sultanlar, Avrupa ikincisi

Genç Sultanlar, Avrupa ikincisi

Fransa Açık'ta dev final: Nadal-Djokovic
Fransa Açık'ta dev final: Nadal-Djokovic

Fransa Açık'ta dev final: Nadal-Djokovic

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı
A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

A Milli Takım, Almanya'daki son antrenmanını yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında 11 Ekim'de deplasmanda Rusya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Almanya'daki son antrenmanını yaptı.

Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...
Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...

Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın avukatı Sami Dinç, siyah-beyazlı kulübün 29 Ocak 2020 tarihinden bu yana fesih sonrasındaki döneme ilişkin olarak müvekkiline hiçbir ücret ödemediğini açıkladı.

TVF Başkanı Üstündağ'dan millilere tebrik
TVF Başkanı Üstündağ'dan millilere tebrik

TVF Başkanı Üstündağ'dan millilere tebrik

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa ikincisi olan 17 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Inter'de 3 korona vakası
Inter'de 3 korona vakası

Inter'de 3 korona vakası

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı.

Galatasaray'dan golsüz prova
Galatasaray'dan golsüz prova

Galatasaray'dan golsüz prova

Galatasaray'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.

Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır
Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır

Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.