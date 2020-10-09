  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 22:11
  • |
  • Son Güncelleme:

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Paylaş

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı 2. tamamladı.

17 Yaş Altı Voleybol Milli Takımımız Avrupa İkincisi. Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya’ya 3-1 mağlup olan ay yıldızlı kızlarımız, gümüş madalyanın sahibi oldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

'Türkiye ve F.Bahçe, Azerbaycan'ın yanındadır'
'Türkiye ve F.Bahçe, Azerbaycan'ın yanındadır'

'Türkiye ve F.Bahçe, Azerbaycan'ın yanındadır'

Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...
Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...

Avukatından çarpıcı sözler! Fesih sonrası ödeme...

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu
17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kız Voleybol Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi ilk idmanına çıktı

SPOR GÜNDEMİ

Inter'de 3 korona vakası
Inter'de 3 korona vakası

Inter'de 3 korona vakası

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan ve Ionut Radu, koronavirüse yakalandı.

Galatasaray'dan golsüz prova
Galatasaray'dan golsüz prova

Galatasaray'dan golsüz prova

Galatasaray'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.

Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır
Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır

Trabzonspor, BB Erzurum'a hazır

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda oynayacağı hazırlık karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı
İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı

İndirimi kabul etmeyen 2 isim ortaya çıktı

Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni takım otobüsünü taraftar seçti
Trabzonspor'un yeni takım otobüsünü taraftar seçti

Trabzonspor'un yeni takım otobüsünü taraftar seçti

Trabzonspor Kulübü, yeni takım otobüsünü belirlemek için internet üzerinden taraftar oylaması yaptı.

G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda
G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda

G.Saray, sözleşmesi sona erecek olan Hakan için pusuda

2021'de sözleşmesi sona erecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü Milan tarafından sözleşme uzatımı için teklif gelmemesi dedikoduları da beraberinde getirdi. Uzun süredir Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcu için Milan'ın ezeli rakibi Juventus'un girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.