Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Tuzlaspor Galatasaray maçı nerede, hangi statta?

Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzla, bugün Galatasaray’ı konuk edecek. Cimbomda bu maç öncesinde tedavisine devam edilen Florin Andone ve Christian Luyindama forma giyemeyecek. İlk maçı sahasında 2-0'lık skorla mağlup olan Sarı-Kırmızılı takım tur atlamak için sahaya çıkıyor. Tuzlaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? merak ediliyor. İşte yanıtı..

TUZLASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tuzlaspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 20:45'te başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Koray Gençlerler tarafından yönetilecek. Mücadele A SPOR ekranından naklen şifresiz olarak yayınlanacak.

5 EKSİK VAR

Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina'nın tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.

GALATASARAY'A TUR İÇİN 3 FARKLI SKOR GEREKİYOR

ZTK'da sarı-kırmızılı ekip sahasında oynadığı maçta 2-0'lık mağlubiyet yaşadığı için, deplasmanda tur atalayabilmesi için Tuzlaspor'dan gol yememesi ve 3 farklı skora imza atarak mağlup etmesi gerekiyor.