Tuzlaspor Eskişehirspor karşısında rahat kazandı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, devre arası transfer gündemine ve Mesut Özil'e de değindi. Koç, Özil için “Bizim için zor bir rüya” ifadelerini kullandı.

Dorukhan ile anlaşma tamam! İşte ikna olduğu maaş...

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü başarılı futbolcuyla 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı. Beşiktaş, Dorukhan Toköz'e 4 yıl için toplam 5.6 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe de pusudaydı.