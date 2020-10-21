Tutunamayanlar!

AKŞAM

Sarı-Kırmızılı takımın kötü gidişatı tarihe geçti. Rakamlar acı tabloyu ortaya koydu... Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 14 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig’de sezona Gaziantepspor (3-1) ve Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan Aslan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 1-0, Alanyaspor’a da 2-1 yenildi. 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi. 2006-07’nin ilk 5 haftası 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan Cim-Bom, sonrasındaki 13 sezonun aynı döneminde en az 8 puan almıştı.

TERİM’İN KÖTÜ REKORU

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 5 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı. Aslan, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı, 5’te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazanmıştı. Galatasaray, ayrıca öne geçip puan kaybettiği son yedi Süper Lig maçının altısında 85. dakikalardan sonra gol yedi (Alanyaspor, Antalyaspor, Gaziantep, Ankaragücü, Yeni Malatya, Konyaspor).



DÖNMESİ GEREK!



Geçirdiği ağır sakatlık sonrasında iyileşme sürecinde olan Muslera’nın ocaktan önce takıma katılması bekleniyor. Ancak Fatih’in kötü performansı sürerse, ocak ayına kadar daha çok puan yitirilebilir.

EMRE ÇOK ZOR

Sakatlıktan dönen Emre Akbaba’nın maç eksiği problemini nasıl aşacağı merak ediliyor. Yıldız futbolcunun en iyi ihtimalle ocak ayına kadar eski form düzeyine gelebilmesi bekleniyor.



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