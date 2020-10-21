Kolombiya basını: Falcao, penaltıda cesurca topun başına geçti

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da iki 'kral' var ama gol yok! Galatasaray'da iki 'kral' var ama gol yok! Galatasaray'da Falcao ve Diagne beklentilerin altında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip son 3 maçta 8 puan kaybederken sadece bir gol atabildi. O da penaltıdan geldi. Bu durum teknik heyet ve taraftarları düşündürüyor.

Alman ekibinden Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca Alman ekibinden Beşiktaş'ın genç yıldızına kanca Almanya Bundesliga ekibi, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki oyuncusu Rıdvan Yılmaz için harekete geçti. Ocak ayında genç sol beki takıma kazandırmak isteyen Stuttgart, Siyah-Beyazlılar'dan bonservis bilgisi talep etti. Yönetim, yetenekli futbolcu için 5 milyon Euro değer biçti.

Galatasaray'da Marcao'nun yerine gelecek isim belli oldu! Galatasaray'da Marcao'nun yerine gelecek isim belli oldu! Sezon başında Marcao'ya gelen teklifleri yetersiz bulan sarı kırmızılı takım, Brezilyalı defans ile yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray, Marcao'nun ayrılık ihtimaline karşı alternatifi de şimdiden hazırlandı.

Altay, 11 puanı kurtardı Altay, 11 puanı kurtardı Fenerbahçe'de Altay Bayındır yaptığı kurtarışlarla lig başından beri sarı-lacivertlilere 11 puanlık katkı sağladı.

Şampiyonlar Ligi için yeni format arayışı Şampiyonlar Ligi için yeni format arayışı Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi için iki plan üzerinde duruyor: 1- 32 takım sayısı 36'ya yükselecek. 6'lı gruplar oluşturarak çift maçlı eleminasyon şeklinde yapılacak. 2- ‘İsviçre sistemi' olarak adlandırılan planlama düşünülüyor. Gruplar arasında maçlar oynanacak.