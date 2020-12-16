Türkiye'nin konuştuğu Batuhan Kör: Hedefim milli takım ve Avrupa

Bir üst tura çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Batuhan, "Öncelikle kendi performansımdan ziyade, takım olarak mücadelemiz çok iyiydi. Takım olarak elimizden geleni yaptık. Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum." diye konuştu.
"BURSASPOR'A HER ŞEYİMİ VERMEK İSTİYORUM"
Bursaspor'un genç yıldızı ayrıca, 5-4 galip geldikleri maçta 4 gole imza atacağını hayal bile etmediğini söyledi.
Batuhan son olarak, hedefinde milli takım forması giymek olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle Bursaspor formasıyla bu kulübe her şeyimi vermek istiyorum. Daha sonra da milli takımda oynamak ve Avrupa'da kulübümü temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
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