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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:52
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Ali Akman: Oynadıkça öğreniyoruz

Ali Akman: Oynadıkça öğreniyoruz

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IHA

Bursaspor'un golcü futbolcusu Ali Akman, Göztepe maçıyla ilgili, "Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi deplasmanda 5-4 mağlup eden Bursaspor’un genç golcüsü Ali Akman, dikkat çeken açıklamalar yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, tarihi karşılaşma ile ilgili şu ifadeleri kullandı: 

Çok keyifli, çok güzel bir maç oldu. Tüm takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Oynadıkça öğreniyoruz, gelişiyoruz. Göztepe maçında futbolun doğrularını da yaptık karakterimizi de sahaya koyduk. Şimdi önümüzdeki maça hazır olacağız.

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Younes Belhanda topu şiddetli bir şekilde oyuncunun elinden aldı.
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• Serbest vuruşu kullanan Younes Belhanda'nın şutu ise auta gitti.

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