Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım

Dernekten yapılan açıklamada, "TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400 bin liralık yardımda bulunduk." denildi.
Yardımın 100 bin liralık bölümünü üstlenen Manchester Cityli oyuncu İlkay Gündoğan'a teşekkür edilirken, tüm futbolculara kampanyaya katılmaları çağrısında bulunuldu.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya ile çevre illerde de hissedilen 6.8’lik depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.
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