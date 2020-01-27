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aksam.com.tr
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 19:57
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 20:00

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinden depremzedelere 400 bin liralık yardım

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Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400 bin liralık yardımda bulunduk." denildi.

Yardımın 100 bin liralık bölümünü üstlenen Manchester Cityli oyuncu İlkay Gündoğan'a teşekkür edilirken, tüm futbolculara kampanyaya katılmaları çağrısında bulunuldu.

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400 bin liralık yardım
400 bin liralık yardım

400 bin liralık yardım

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için 400 bin lira yardım yapıldığını duyurdu.

Mustafa Cengiz, depremzedeler için alışveriş yaptı
Mustafa Cengiz, depremzedeler için alışveriş yaptı

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