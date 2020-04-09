Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL'lik destek

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı Türkiye Basketbol Federasyonu olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yaptığı toplantıda; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, tamamı federasyonun öz gelirlerinden karşılanmak üzere 1.000.000 TL destekte bulunma kararı almıştır.
Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte; "Biz bize yeteriz" diyor ve yaşadığımız küresel koronavirüs tehdidine karşı tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücü ile ülkemizin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğiz.
Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında ülkemize büyük hizmetlerde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."
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