TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek

SPOR GÜNDEMİ

Ne Erol Bulut ne Giampaolo! Fener'in yeni hocası İstanbul'a geliyor Ne Erol Bulut ne Giampaolo! Fener'in yeni hocası İstanbul'a geliyor Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı özellikle Erol Bulut ile sık sık anılan Sarı-Lacivertliler için son iddia ise Şili basınından geldi. La Cuarta'nın haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli teknik adam Manuel Pellegrini ile görüşüyor. Haberde, temasların ciddi boyuta ulaştığı ve Pellegrini'nin İstanbul'a gelmek istediği detayına da yer verildi.

Dünyaca ünlü gazeteci, Süper Lig devinin transferini duyurdu Dünyaca ünlü gazeteci, Süper Lig devinin transferini duyurdu Gelecek sezon takımı gençleştirmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dünyaca ünlü gazeteci Manu Lonjon, Sarı-Kırmızılıların, Groningen'de forma giyen ön libero Azor Matusiwa'yı istediğini belirtti. 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise sadece 900 bin Euro.

Yeni sağ kanat hayırlı olsun! Güle güle Feghouli Yeni sağ kanat hayırlı olsun! Güle güle Feghouli Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.

Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe... Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe... Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.

Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç... Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç... Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.

Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor Galatasaray'a transfer müjdesi! PSG alıyor Fransız ekibi PSG'nin Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve Avrupa devlerini peşine takan Alex Telles transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray kârdan yüzde 10 pay alacak.